Versuchter Raubüberfall: Frau an Haltestelle im Prenzlauer Berg angegriffen

Ein 22-Jähriger hat in der Nacht zu Montag eine Frau in Prenzlauer Berg überfallen. Die Frau stand kurz vor Mitternacht an der Tramhaltestelle Prenzlauer Allee/Ecke Metzer Straße, als ein Mann sie ansprach und sie nach Kleingeld fragte. Das teilt die Berliner Polizei am Montag mit.

Die 25-Jährige verneinte nach Angaben der Polizei. Daraufhin versuchte der Mann, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Nachdem das nicht geklappt hatte, schubste er die Frau so stark, dass sie rückwärts auf den Boden fiel. Später konnte die Polizei den 22-Jährigen festnehmen, der in Richtung Torstraße geflüchtet war. Die Frau blieb unverletzt.