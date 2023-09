In Berlin-Karlshorst hat ein 32-jähriger Mann seine Partnerin und das gemeinsame Kind mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei Berlin auf Anfrage mitteilt, fügte er sich im Anschluss selbst Verletzungen zu.

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Wohnung in der Regener Straße. Die 38-jährige Frau kam mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Auch das sechsjährige Kind wurde verletzt und kam in die Klinik. Die Hintergründe der Bluttat sind unklar. Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Totschlags.