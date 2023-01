Versuchter Überfall auf Geldtransporter: Polizei fahndet Unbekannte Räuber nehmen an einer Autobahnauffahrt einen Geldtransporter in die Zange. Es fallen Schüsse. Der Fahrer und sein Kollege können im Transporter f... dpa

ARCHIV - Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Potsdam -Unbekannte haben auf der Autobahn 115 versucht, einen Geldtransporter zu überfallen. Dabei sollen die Täter am Mittwochmorgen an der Auffahrt Potsdam Drewitz nach ersten Erkenntnissen der Polizei auch eine Schusswaffe eingesetzt haben. Der Fahrer des Geldtransporters und sein Kollege im Alter von 47 und 61 Jahren konnten in dem Geldtransporter in Richtung Berlin fliehen, wie die Polizei berichtete. Die beiden Männer blieben äußerlich unverletzt, erlitten aber einen Schock. Die Räuber konnten unerkannt fliehen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zunächst nicht zum Erfolg.