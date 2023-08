Bad Reichenhall -Verteidigungsminister Boris Pistorius lehnt es weiterhin ab, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern „Die Bedenken liegen auf der Hand“, sagte Pistorius am Donnerstag beim Besuch einer Gebirgsjägerbrigade in Bayern. Er verwies dabei auf die „besondere Reichweite“ des Waffensystems von 500 Kilometern. Die Bedenken gegen die Lieferung lägen „auf der Hand. Wir sind nicht die einzigen, die nicht liefern“, so Pistorius. Auch die USA lieferten keine Marschflugkörper.

Die Ukraine fordert von Berlin Marschflugkörper vom Typ Taurus, um auch Stellungen der russischen Streitkräfte weit hinter der Frontlinie angreifen zu können. Politiker von CDU, FDP und Grünen hatten dies unterstützt. Aus der SPD kamen hingegen Warnungen vor einer Eskalation des Konflikts mit Russland, sollte das Waffensystem geliefert werden. Die Bundesregierung ist zurückhaltend, weil die Geschosse auch russisches Territorium erreichen können.

Pistorius: „Derzeit kein dringender Entscheidungsbedarf“

Pistorius schloss für die Zukunft nicht kategorisch aus, dass Deutschland die geforderten Waffen liefern werde: „Der Zeitpunkt für eine Entscheidung ist für uns noch nicht gekommen.“ Deutschland sei bei der militärischen Unterstützung im Krieg gegen Russland „führend im Bereich der Luftverteidigung, bei der Unterstützung in der Ausbildung und bei Pionier- und gepanzerten Fahrzeugen“, betonte er. „Das ist unsere vorrangigste Priorität, unsere Kernkompetenz.“ Von daher sehe er bei der Taurus-Frage „derzeit keinen dringenden Entscheidungsbedarf“

Innerhalb der Ampel-Parteien gibt es zur Lieferung der Marschflugkörper unterschiedliche Ansichten. So forderte kürzlich etwa der FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber die Lieferung. Viele der 600 Marschflugkörper, die die Bundeswehr im Besitz habe, seien einsatzbereit. Nachdem die Gegenoffensive der Ukraine ins Stocken geraten sei, wäre die Lieferung jetzt der richtige Zeitpunkt. Die Flugkörper könnten helfen, die Logistikketten der russischen Armee zu unterbrechen und somit deren Munitionsversorgung zu stören.

Großbritannien hatte im Mai als erstes westliches Land die Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow an die Ukraine angekündigt. Frankreich sagte dann im Juli gleichfalls diesen gemeinsam mit den Briten entwickelten Marschflugkörper zu. Seine Reichweite liegt laut Hersteller bei mehr als 250 Kilometern.