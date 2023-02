Pistorius unangekündigt nach Kiew gereist

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Wie ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums sagte, traf Pistorius am Dienstag in Kiew den ukrainischen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow. Resnikow veröffentlichte auf Twitter ein Foto, das ihn mit Pistorius und einem Panzer-Modell zeigte, und schrieb dazu: „Der ‚erste‘ Leopard-2 ist in Kiew angekommen.“

In Kiew trifft Pistorius neben Verteidigungsminister Olexij Resnikow auch Präsident Wolodymyr Selenskyj. Pistorius hat dazu eine Ankündigung im Gepäck: Nach der Entscheidung zur Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern wollen europäische Staaten auch Leopard 1 für insgesamt drei Bataillone zur Verfügung stellen - insgesamt mehr als 100 Panzer.

Politisch ist die Reise eine Art Feuertaufe, bei der sich der neue Minister dem politischen Hauptthema seiner Amtszeit und den zentralen Akteuren in Kiew so nah wie möglich nähert. Und auch ein Signal. Die erste große Auslandsreise von Pistorius führt in das von Russland angegriffene Land, das sich nun fast schon ein Jahr zur Wehr setzt.