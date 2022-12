Lambrecht kündigt Eröffnung weiterer Munitionsdepots an

Das Bundesverteidigungsministerium hat ein Pilotprojekt zum Bau und der Wiederöffnung von Munitionsdepots für die Bundeswehr aufgelegt. „Uns fehlen Depots, weil sie unter meinen Vorgängern geschlossen wurden. Das wird sich jetzt ändern“, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) der Welt am Sonntag. „Es fehlt der Bundeswehr ja überall an Infrastruktur.“

Im Zuge des Pilotprojekts sei eine enge Zusammenarbeit mit den Baubehörden der Länder vorgesehen, fügte Lambrecht hinzu. Vier Munitionsdepots und Materiallager seien in diesem Jahr reaktiviert worden. „Im kommenden Jahr folgen zwei weitere und dann noch mal zwei.“ Weitere Neubauten für Munitionslager seien in der Planung.

In diesem Jahr sei zudem so viel in Munition investiert worden „wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr“, sagte Lambrecht. „2023 werden wir das noch toppen, weil es uns gelungen ist, auch im Haushaltsausschuss noch einmal zusätzlich Mittel zu bekommen.“ Künftig sollen Lambrecht zufolge außerdem nur noch Waffensysteme mit der dazugehörigen Munition angeschafft werden. „Genau das wurde lange Jahre unterlassen“, erläuterte sie.