Vertrag unterzeichnet: IFA bleibt in Berlin Seit fast 100 Jahren findet die Internationale Funkausstellung in Berlin statt. Wie lange sie künftig in der Hauptstadt bleibt, wurde jetzt entschieden. dpa

Über 161.000 Menschen haben im vergangenen September die IFA in Berlin besucht. dpa/Wolfgang Kumm

Berlin -Die Elektronikmesse IFA bleibt für weitere zehn Jahre in Berlin. Einen entsprechenden Vertrag haben die drei beteiligten Parteien - der Rechteinhaber GFU, das Veranstaltungsunternehmen Clarion und die Messe Berlin - am Freitag im Roten Rathaus unterschrieben, wie die Messe mitteilte. Die Einigung der Vertragspartner über den Verbleib der Technik- und Elektronikmesse in der Hauptstadt war bereits vor einigen Tagen bekannt geworden.