Veruntreuung humanitärer Hilfe: Ukraine ermittelt wegen Korruption gegen Staatsbeamte

Den ukrainischen Antikorruptionsbehörden ist diese Woche ein neuer Coup gelungen. Wie das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ermittelt derzeit eine auf Korruptionsfälle spezialisierte Staatsanwaltschaft gegen zwei hochrangige Staatsbeamte. Der Verdacht: Veruntreuung humanitärer Hilfe in Millionenhöhe.



Demnach sollen Vize-Landwirtschaftsminister Taras Vysotskyi sowie Ex-Vize-Wirtschaftsminister Oleksandr Hryban gemeinsam Staatsgelder in Höhe von rund 62 Millionen Hrywna (entspricht 1,5 Millionen Euro) veruntreut haben.

Verdacht: Einkauf von humanitären Hilfsgütern zum zwei- bis dreifachen Preis

Die Lebensmittel, die Vize-Landwirtschaftsminister Vysotskyi zum zwei- bis dreifachen Marktwert einkaufen ließ, sollen eigentlich als humanitäre Hilfe gedacht gewesen sein, so das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine.



Der Pressemitteilung zufolge hat der ukrainische Vize-Landwirtschaftsminister die Lebensmittel durch ein von ihm kontrolliertes Unternehmen eingekauft. Diese Firma wiederum habe die Lebensmittel zum marktüblichen Preis von einem polnischen Hersteller bezogen.

Floss also ukrainisches Staatsgeld, das für humanitäre Hilfe bestimmt war, in die eigene Tasche von Vize-Landwirtschaftsminister Vysotskyi? So stellt es zumindest das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine dar.



„Er kannte den tatsächlichen Marktwert der Produkte, da er regelmäßig entsprechende Daten vom staatlichen Statistikamt erhielt“, schreibt die Behörde in ihrer Pressemitteilung. „Er wusste auch von der Möglichkeit, Produkte von ukrainischen Herstellern zu kaufen, ignorierte dies aber bewusst.“

Vysotskyis Betrug soll demnach die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia zwischen März und August 2022 rund 719.000 Euro gekostet haben. Konkret sei es um Hilfslieferungen für die regionalen Militärverwaltungen sowie für die Bevölkerung der Regionen Donezk, Cherson, Sumy, Saporischschja, Kiew, Chmelnyzky, Dnipropetrowsk, Poltawa und der Stadt Kiew gegangen.

Beweise sollen infolge von Hausdurchsuchungen sichergestellt worden sein

Auch Ex-Vize-Wirtschaftsminister Hryban soll in einen Betrugsfall involviert sein. Gegen ihn erhebt die Staatsanwaltschaft den Vorwurf, dass er gemeinsam mit Vysotskyi Staatsgelder veruntreut habe. Auch diese Gelder sollen für humanitäre Hilfe bestimmt gewesen sein.

Vysotskyi und Hryban sollen Lebensmittel zu höheren Preisen durch ein zwischengeschaltetes Unternehmen eingekauft haben, das wiederum Lebensmittel zum Marktwert von einem türkischen Hersteller bezog.



Hryban soll verheimlicht haben, dass es bessere Angebote gegeben hat, so das Nationale Antikorruptionsbüro. Er soll seine Beamten dazu gedrängt haben, die Anträge und Rechnungen der in die Veruntreuung involvierten Unternehmen illegal zu genehmigen.

Infolge dieser Machenschaften soll die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia den Unternehmen rund 841.000 Euro zu viel gezahlt haben.



Das ukrainische Antikorruptionsbüro vermeldet, Aufzeichnungen über die Veruntreuungen bei einem der Verdächtigen infolge von Hausdurchsuchungen sichergestellt zu haben. Die Ermittlungen sollen noch andauern.

Ukraine entlässt immer wieder Beamte wegen Korruption

Bereits Anfang dieses Monats entließ der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgrund von Korruptionsvorwürfen alle regionalen Militärrekrutierungschefs und ersetzte sie durch ehemalige Frontsoldaten.



Zwei weitere Korruptionsskandale erschütterten überdies die Ukraine im Januar dieses Jahres: Damals war es um den staatlichen Einkauf militärischer Verpflegung und von Stromgeneratoren gegangen. Die in den Skandal involvierten Beamten sollen ebenfalls entlassen worden sein.