Verurteilter im Mädchenmordprozess will in Revision gehen Er soll die Spielplatz-Freundin seines Sohnes getötet, missbraucht und verstümmelt haben. Doch die Verurteilung zu lebenslanger Haft will der Straßenbauer ni... dpa

Der leere Gerichtssaal im Landgericht Baden-Baden noch vor der Verhandlung. Susanne Kupke-Flohr/dpa

Baden-Baden -Der wegen des Mordes an einer Sechsjährigen in Baden-Baden verurteilte 34-Jährige will den Richterspruch nicht hinnehmen. „Mein Mandant hat mich heute beauftragt, Revision einzulegen“, sagte sein Pflichtverteidiger am Freitag auf dpa-Anfrage. Das Landgericht Baden-Baden hatte den Mann am Dienstag zu einer lebenslangen Strafe verurteilt und außerdem eine besondere Schwere der Schuld festgestellt.