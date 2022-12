Verwaltungschaos in Berlin: FDP will Bezirksämter abschaffen

Die FDP in Berlin will die Bezirksämter auflösen und die Stadt künftig mit einer einstufigen Verwaltung organisieren. Das hat der Landesvorstand der Partei am Donnerstag beschlossen. Das Papier mit dem Titel „Eine Stadt, eine Verwaltung – Ein funktionierendes Berlin“ liegt der Berliner Zeitung vor.

Die Mitarbeiter sollen in die Landesbehörden übernommen werden. Damit würden sie endlich auch den gleichen Lohn wie Mitarbeiter in den Senatsverwaltungen bekommen. Die Bürgerämter sollen weiterhin in den Bezirken verortet sein, auch soll der Senat Außenstellen in den Bezirken unterhalten. Die Kontrolle bleibt aber beim Senat. Möglichst viele Bürgerdienste sollen in einem zentralen Servicecenter zusammengefasst werden, das auch digital verfügbar sein soll.

Sebastian Czaja zum Verwaltungschaos: „Wir wollen den großen Wurf wagen“

Die Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) werden nach den FDP-Plänen nicht aufgelöst. Sie sollen weiterhin über lokale Themen entscheiden dürfen, aber immer in gegenseitiger Abstimmung mit dem Senat. Wörtlich heißt es: „Die Bezirke erhalten hierfür das Recht, Empfehlungen und Ersuchen an den Senat in Fragen der Bezirke zu richten.“ Die BVV ist das Kontrollgremium des Senats, der Senat ist rechenschaftsschuldig. Der Bezirksbürgermeister soll das Sprachrohr des Bezirks und der BVV werden. Aber: Sämtliches Personal im öffentlichen Dienst soll über ein Landespersonalamt ausgebildet werden. Vorbild ist hier Hamburg.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja sagte der Berliner Zeitung: „Wir müssen unsere Verwaltungsstrukturen radikal vereinfachen. Weniger Bürokratie, mehr Berlin. Statt nur am Bestehenden rumzufummeln, wollen wir wirklich den großen Wurf wagen und unsere Verwaltung einmal neu aufsetzen, damit unsere Stadt besser funktioniert. Dabei soll sich nicht nur die Struktur vereinfachen, sondern auch das komplette Verwaltungsdenken. Wir müssen uns das Leben in unserer Stadt nicht noch komplizierter machen als es so schon ist.“