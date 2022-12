Warnung: Rossmann ruft Brezeln in Brandenburg zurück

Wegen eines Produktionsfehlers ruft die Drogerie-Kette Rossmann Brezeln für Kinder zurück. Betroffen seien alle Packungen des Produkts „GenussPlus Kids Mini Brezel ohne Aufstreusalz“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis zum 30. Juni 2023. Aufgrund eines Produktionsfehlers könne nicht ausgeschlossen werden, dass Fäden oder blaue Gewebeteilchen in dem Artikel enthalten seien, teilte das Unternehmen in Burgwedel bei Hannover mit.

Die Brezeln seien demnach an Filialen in Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein geliefert worden, meldete das Portal Lebensmittelwarnung.de am Freitag. Wer das Produkt mit der Artikelnummer EAN 4305615848433 bereits erworben hat, könne sich den Kaufpreis in jeder Rossmann-Filiale zurückerstatten lassen.