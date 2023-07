Vibrionen sind Bakterien, die sich bei hohen Temperaturen in Nord- und Ostsee rasant verbreiten können. Eine Infektion kann für Menschen tödlich enden.

Zahlreiche Strandbesucher genießen die Sonne an der Ostsee. Bei hohen Temperaturen steigt die Gefahr durch Vibrionen.

Zahlreiche Strandbesucher genießen die Sonne an der Ostsee. Bei hohen Temperaturen steigt die Gefahr durch Vibrionen. Jonas Walzberg/dpa

Wegen der hohen Temperaturen steigt in der Nord- und Ostsee aktuell die Gefahr für Vibrionen.-Infektionen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) auf Twitter mitteilt, sind in den Meeren zum Teil die dafür nötigen Bedingungen bereits erreicht: Eine Wassertemperatur von über 20 Grad und etwa 0,5 bis 2,5 Prozent Salzgehalt. Vibrionen sind im Meer natürlich vorkommende Bakterien, die für den Menschen in hoher Anzahl tödlich sein können, informiert das RKI auf seiner Internetseite.

„Vibrio cholerae O1/O139“ ist dabei der wohl bekannteste Vertreter der Vibrionen, da er bei Bildung des Cholera-Toxins die epidemische Cholera verursacht. In Deutschland kommt diese Vibrionenart nicht vor. Doch auch Nicht-Cholera-Vibrionen können für Badegäste gefährlich werden.

Diese #Bakterien vermehren sich stark in Gewässern bei einem Salzgehalt von 0,5-2,5% und ab 20°C – Bedingungen, die auch an Teilen der deutschen Nord- und Ostseeküste gegeben sind. #klimawandel



Bei #WasIstEigentlich erklären wir #Vibrionen und sagen, worauf man achten sollte. ⬇️ — Robert Koch-Institut (@rki_de) June 27, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

RKI warnt: Vibrionen-Infektion kann tödlich enden

Schon durch sehr kleine Wunden können die Erreger in die Haut eindringen, wie RKI-Experte Klaus Stark erklärt. „Bei älteren Personen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem kann dies zu schwersten Wundinfektionen oder schwersten Blutvergiftungen führen, die rasch mit Antibiotika behandelt werden müssen“, so der Experte gegenüber der dpa. Erfolge eine Behandlung nicht unmittelbar, könnten Menschen an der Infektion sterben.

Wundinfektionen mit Nicht-Cholera-Vibrionen können durch den Kontakt von offenen, nicht verheilten Wunden mit erregerhaltigem Meerwasser entstehen. Auch gastroenteritische Infektionen (z.B. durch V. cholerae) durch den Verzehr von rohen Meereserzeugnissen, wie Fisch, Austern oder unzureichend gegarten Meeresfrüchten sind möglich.

Vibrionen-Infektion: So erkennen Sie die Symptome

Symptome einer Vibrionen-Infektion sind nach Angaben des RKI krampfartige Bauchschmerzen, Erbrechen, Übelkeit und wässriger Durchfall. Vor allem Kinder können auch unter Ohrinfektionen leiden. Wenn sich nach dem Baden in Nord- oder Ostsee kleine Wunden und offene Hautstellen entzünden und zusätzlich starke Schmerzen auftreten, sollten die Stellen laut Centrum für Reisemedizin (CRM) umgehend ärztlich untersucht werden.

Die Inkubationszeit liegt dem RKI zufolge zwischen vier und 96 Stunden. Für Vibriosen, also die Infektion mit dem Krankheitserreger, gilt in Deutschland seit März 2020 eine Meldepflicht. Jedes Jahr infizieren sich hierzulande bis zu 20 Menschen.