Victoria Amelina: Ukrainische Schriftstellerin nach Angriff auf Kramatorsk gestorben

Die ukrainische Schriftstellerin Victoria Amelina, die am 27. Juni bei einem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk schwer verletzt wurde, ist ihren Verletzungen erlegen. Wie die Schriftstellervereinigung PEN Ukraine auf Facebook mitteilt, sei die 37-Jährige Schriftstellerin am Samstag im Mechnikow-Krankenhaus in Dnipro verstorben.

Amelina befand sich zusammen mit einer Delegation kolumbianischer Journalisten und Schriftsteller in einem Restaurant in Kramatorsk, als dieses vergangene Woche durch den Raketenangriff zerstört wurde. Sie erlitt nach Angaben der behandelnden Ärzte „mehrfache Schädelbrüche“. Mit ihrem Tod erhöht sich die Zahl der Todesopfer des Angriffs auf 13.

„Ärzte und Sanitäter in Kramatorsk und Dnipro taten alles, um ihr Leben zu retten, aber die Verletzungen waren tödlich“, heißt es einer Erklärung der Vereinigung PEN Ukraine. Victoria Amelina wurde am 1. Januar 1986 in Lwiw geboren. Noch während ihrer Schulzeit zog sie mit ihrem Vater nach Kanada, beschloss aber bald, in die Ukraine zurückzukehren.

Ihren ersten Roman, „Das November-Syndrom oder Homo Compatiens“, veröffentlichte sie im Jahr 2014. Seit Beginn der russischen Invasion war Amelina mit der Menschenrechtsorganisation Truth Hounds an der Dokumentation russischer Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten im Osten, Süden und Norden der Ukraine beteilitgt.

Amelina war als Autorin von Gedichten, Prosa und Essays tätig, die unter anderem ins Deutsche, Englische und Polnische übersetzt wurden.