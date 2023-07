Das Unglück des Tauchboots „Titan“ hatte die Welt im Juni in Atem gehalten. In einem Video wird nun der Zusammenbruch der „Titan“ detailliert nachgestellt und erklärt.

Das verschollene Tauchboot „Titan“ sorgte im Juni weltweit für Aufmerksamkeit. Wenige Tage nach dem Verschwinden war klar: Das U-Boot implodierte unter Wasser. Eine detaillierte Nachstellung des Zusammenbruchs des Tauchboots ist nun auf YouTube viral gegangen. Innerhalb von nur wenigen Tagen wurde die Animation des Kanals AiTelly fast sieben Millionen Mal geklickt.

In dem etwa sechs Minuten langen Video werden der mutmaßliche Hergang des Unglücks detailliert beschrieben und die Gründe für die Implosion erklärt. Demnach zerbrach das Boot aufgrund des starken Unterwasserdrucks. Das Tauchboot war im Juni unterwegs auf Erkundungstour zum Wrack der berühmten „Titanic“ in etwa 3800 Metern Tiefe gewesen. Dort ist der Druck laut AiTelly etwa 400 Mal höher, als an der Oberfläche.

Das Video zeigt weiter, inwiefern sich das „experimentelle Design“ der „Titan“ von der üblichen U-Boot-Technologie unterscheidet, bei der vor allem Stahl, Titan und Aluminium verwendet werden. Laut den Experten könnte die Kohlefaserkonstruktion der „Titan“ die Implosion ermöglicht haben, da das verwendete Material „plötzlich reißen und brechen“ kann.

Fünf Menschen starben bei Implosion der „Titan“

Das Tauchboot „Titan“ war am 18. Juni verschollen. Einige Tage später hatte ein Tauchroboter Trümmer entdeckt, die von der US-Küstenwache am 22. Juni dem Tauchboot zugeordnet wurden. Damit galt der Tod der fünf Insassen an Bord als sicher. Unter ihnen war auch einer der beiden Gründer und der amtierende Chef des Unternehmens Oceangate, das die Fahrt organisiert hatte. Die genaue Unglücksursache ist noch unklar. Die Fahrten wurden eingestellt.