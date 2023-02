Video: Putins Bein zuckt stark bei Lukaschenko-Treffen

Putin bei seinem Treffen mit Alexander Lukaschenko am Freitag.

Putin bei seinem Treffen mit Alexander Lukaschenko am Freitag. Vladimir Astapkovich/SPUTNIK/AP

Der Gesundheitszustand von Russlands Präsident Wladimir Putin wird auf Twitter aktuell stark diskutiert. Beim jüngsten Fall handelt es sich um einen Videoausschnitt, der beim letzten Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko am Freitag aufgenommen wurde. Bei dem Meeting der beiden Männer ging es um einen möglichen Besuch von US-Präsident Joe Biden in Belarus sowie den Krieg in der Ukraine.

Nachdem sich Putin und Lukaschenko begrüßt und hingesetzt hatten, beginnt Putin linkes Bein sichtbar unkontrolliert und stark zu zucken. Mediziner sagen dazu Tremor, Leistungssportler sprechen umgangssprachlich von „Nähmaschine“, die auftritt, wenn die Muskeln überlastet sind. Der russische Präsident hebt darauf schnell den rechten Fuß. Ob er so von der unkontrollierten Bewegung des linken Beines ablenken will, ist vollkommen unklar.

Auf Twitter schießen aktuell wilde Spekulationen ins Kraut. Was aber genau das unkontrollierte Zucken auslöste, bleibt unbekannt.