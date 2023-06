Energieanlage in Belgorod nach Drohnenangriff in Flammen

Eine der Energieanlagen in der russischen Grenzregion Belgorod steht nach einem Drohnenangriff in Flammen, teilen die örtlichen Beamten mit.

Bilder sollen den Brand in der Energieanlage in der Region Belgorod zeigen. Telegram/Belgorod Underground

Ein Drohnenangriff hat in den frühen Morgenstunden des Montags eine Energieanlage in der russischen Region Belgorod in Brand gesetzt, teilte der Gouverneur der Region mit.

„In der Region Belgorod brennt eine der Energieanlagen. Die vorläufige Ursache des Feuers war ein von einer Drohne abgeworfener Sprengsatz“, schrieb Wjatscheslaw Gladkow im Onlinedienst Telegram. „Es gab keine Verletzten“ und die Stromversorgung sei nicht beeinträchtigt worden.

Nach Angaben des Gouverneurs gab es auch am Sonntag Gefechte zwischen der russischen Armee und pro-ukrainischen russischen Kämpfern. Eine „Sabotagegruppe“ sei in den Ort Nowaja Tawolschanka eingedrungen, dort werde gekämpft, teilte Gladkow mit. Mit Blick auf die Eindringlinge merkte er an: „Ich hoffe, sie werden alle vernichtet.“

Zugleich erklärte sich Gladkow zu Verhandlungen mit pro-ukrainischen russischen Kämpfern bereit, die sich zu Angriffen in der Grenzregion bekannt hatten, um „unsere Leute“ aus ihren Händen zu befreien.



Die Äußerungen des Gouverneurs waren die erste Bestätigung von offizieller russischer Seite, dass pro-ukrainische Kämpfer auf russischem Gebiet Gefangene gemacht haben.