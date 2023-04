Video: Gebäude in Stadtzentrum von Marseille stürzt ein

Im Stadtzentrum von Marseille ist in der Nacht zum Sonntag ein Gebäude eingestürzt. Zu möglichen Opfern des Unglücks war zunächst nichts bekannt.

Rettungskräfte arbeiten an der Stelle eines eingestürzten Gebäudes in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille am frühen Sonntag Morgen. Nicolas Tucat/AFP/dpa