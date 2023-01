Video: Großer Meteorit rast über deutschen Nachthimmel und zerbricht

Ein großer Meteorit ist in der Nacht zu Montag über dem deutschen Nachthimmel gesichtet worden und anschließend in mehrere Teile zerbrochen. Ein Reporter von Focus Online machte die Entdeckung in Wolfsburg und berichtete darüber.

Der Reporter telefonierte mit seiner Freundin und schaute aus dem Fenster, als er die Entdeckung machte. „Plötzlich jagte dann vom rechten oberen Fensterausschnitt ein Meteorit nach links unten über den Himmel. Er stürzte deutlich langsamer Richtung Erde als Sternschnuppen, war um ein Vielfaches größer und heller, zog einen langen Schweif hinter sich her, wurde nach vier, fünf Sekunden immer größer und zerfiel in einige Fragmente, bevor er dann kurz über dem Horizont nicht mehr zu sehen war. Magisch und unfassbar schön.“

Der Reporter rief sofort im Planetarium in Wolfsburg an. Wie sich herausstellte, wurde die Sturzbahn des Boliden, wie solche Meteoriten auch genannt werden, für mehr als zehn Sekunden aufgezeichnet. Solche Boliden können beim Aufprall auf die Erde noch einen Durchmesser von zehn Zentimetern oder sogar mehr haben. Sie dann zu lokalisieren und zu untersuchen, sei für die Wissenschaft von enormer Bedeutung, wird eine Planetologin aus dem Planetarium in Wolfsburg zitiert.