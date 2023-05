Video im Klassenchat: Mädchen heimlich in Berliner Fitnessstudio gefilmt

Ein ehemaliger Klassenkamerad filmt ein 17-jähriges Mädchen im Fitnessstudio in Berlin-Mitte und veröffentlicht das Video im Klassenchat mit einer Beleidigung.

Ein Jugendlicher hat in Berlin-Mitte eine frühere Mitschülerin heimlich im Fitnessstudio gefilmt. Nach Angaben der Polizei soll er das Video zusammen mit einer transfeindlichen Beleidigung in einem Klassenchat hochgeladen haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich das 17-jährige Mädchen am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in dem Fitnessstudio in der Alexanderstraße, wo sie unwissentlich von einem ehemaligen Klassenkameraden im Alter von 16 Jahren aufgenommen worden sein soll.

Etwa zwei Stunden später soll er das Video in dem Klassenchat hochgeladen haben. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.