Zwei Frauen wurden von der schwedischen Polizei festgenommen, nachdem sie im Nationalmuseum in Stockholm Farbe auf ein Monet-Gemälde geschmiert hatten.

Klimaaktivistinnen der Organisation Aterstall Vatmarker während sie Farbe auf das Gemälde „Der Garten des Künstlers in Giverny“ schmieren. Återställ Våtmarker/Facebook

Zwei Umweltaktivistinnen haben am Mittwochnachmittag im Stockholmer Nationalmuseum ein Monet-Gemälde mit roter Farbe beschmiert und ihre Hände auf das Schutzglas des Gemäldes geklebt, teilten Polizei und Museum mit.



„Zwei Frauen im Alter von etwa 25 und 30 Jahren wurden festgenommen“, teilte ein Polizeisprecher mit. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP übernahm die Organisation Aterstall Vatmarker (Feuchtgebiete wiederherstellen) die Verantwortung für die Aktion.



Aterstall Vatmarker hat auf Facebook ein Video gepostet, in dem die beiden Frauen dabei zu sehen sind, wie sie die Farbe verschmieren und dann ihre Hände auf das Glas kleben, während sie rufen: „Die (Klima-)Situation ist akut“ und „unsere Gesundheit ist bedroht“.

Emma & Maj, sjuksköterska respektive sjuksköterskestudent, idag i aktion på Nationalmuseum. Läget är så jäkla kritiskt. Därför satte de röda handavtryck & limmade fast sig på skyddsglaset på Monets kända tavla Konstnärens trädgård i Giverny. #återställvåtmarker pic.twitter.com/Gr0bFzqHDX — Återställ Våtmarker (@vatmarker) June 14, 2023

Dem Museum zufolge sei „noch nicht bekannt“, ob das Gemälde „Der Garten des Künstlers in Giverny“ selbst beschädigt sei. Das Gemälde „wird von den Kuratoren des Museums untersucht, um festzustellen, ob es Schäden gegeben hat“, teilte das Museum in einer Erklärung mit.