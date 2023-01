Video: Flugzeug der Lufthansa muss wegen Akku-Brand notlanden

An Board einer Lufthansa-Maschine überhitzte sich der Akku eines Laptops. Der Computer geriet daraufhin in der Kabine in Brand – Notlandung.

Eine Passagiermaschine vom Typ Boeing 747 der Lufthansa startet auf dem Flughafen. Eine Maschine musste an den Feiertagen wegen einem Akku-Brand in Chicago notlanden.

Eine Passagiermaschine vom Typ Boeing 747 der Lufthansa startet auf dem Flughafen. Eine Maschine musste an den Feiertagen wegen einem Akku-Brand in Chicago notlanden. dpa/Boris Roessler

Die Weihnachtszeit ist auch Reisezeit – das bedeutet jedes Jahr viel Arbeit für die Fluggesellschaften. Die allermeisten Flüge verlaufen dabei reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse. Dies galt jedoch nicht für einen einen Lufthansa-Flug, der am 26. Dezember von Los Angeles nach Frankfurt am Main flog. An Board brach ein Feuer aus – ein Laptop war in Brand geraten, es gab Verletzte.

Akku überhitzt: Laptop fängt Feuer im Flugzeug

Ein jüngst veröffentlichtes Video zeigt nun Ausschnitte von dem Vorfall. Laut US-Berichten verursachte ein überhitzter Laptop-Akku einen kleineren Brand in der Passagierkabine. Die Flugbegleiter löschten ihn mit einem Feuerlöscher, allerdings kam es zu einer stärkeren Rauchentwicklung in der Kabine. Als Reaktion auf das Feuer entschieden sich die Verantwortlichen, eine Notlandung in Chicago durchzuführen.

Zwei Flugbegleiter mussten anschließend wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden. Nach einem rund vierstündigen Aufenthalt am Boden in Chicago flog die Maschine ohne weitere Zwischenfälle weiter nach Frankfurt. Die Passagiere wurden auf andere Flüge umgebucht, berichtet Aviation24.