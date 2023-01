Video: Mann zieht Klimaaktivisten von Berliner Straße, Verkehr rollt wieder

Am Montag blockierten Mitglieder der Letzten Generation wieder eine Ausfahrt der A100. Ein Mann räumte die Straße selbst, sodass der Verkehr fließen konnte.

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben auch am Montagmorgen wieder den Berufsverkehr in Berlin blockiert. Trotz Nässe und Regen klebte sich die Gruppe in Wedding fest. Dabei zog ein Mann ein Mitglied der Letzten Generation eigenhändig von der Straße.

Blockade ist mittlerweile wieder geräumt

Wie ein geteiltes Twitter-Video der Letzten Generation zeigt, reichte es einem Mann am Montagmorgen wohl gehörig. Er versuchte demnach die Blockade zu verhindern und zog einen Aktivisten von der Straße. Anschließend entfernte er das Protest-Banner. Dadurch konnte der Verkehr wieder langsam fließen.

Der Aktivist ließ sich davon allerdings wenig beeindrucken und setzte sich trotz des rollenden Verkehrs erneut auf die Straße. Die Gruppe schreibt dazu: „Wir gehen immer und immer wieder auf die Straße, denn wir sind die Letzte Generation vor den Kipppunkten. Es kann so nicht weitergehen, wenn wir überleben wollen. Wir ziehen unsere Entschlossenheit aus der wissenschaftlichen Notwendigkeit und dem Verfassungsbruch der Regierung.“ Laut Angaben der Verkehrsinformationszentrale ist die Blockade mittlerweile wieder geräumt.