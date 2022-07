Es ist der schlimmste Albtraum aller Eltern – das eigene Kind aus einer gefährlichen Situation nicht retten zu können. Anscheinend geht es Elefanten da ganz ähnlich. Denn in einem Video aus dem thailändischen Nationalpark Khao Yai wird die verzweifelte Reaktion einer Elefantin gezeigt, nachdem ihr einjähriges Kalb in eine Grube fiel. Sie weigert sich, die Seite des Elefantenbabys zu verlassen – und wird dann selbst ohnmächtig vor Stress. Zum Glück standen ihr eine Tierärztin und mehrere Mitarbeiter des Nationalparks zur Seite, um auch sie zu retten.

Das Originalvideo wurde auf Twitter von der thailändischen Wochenzeitung Thairath geteilt. Es zeigt, wie das Elefantenbaby nach seiner Mutter schreit, es versucht mehrmals, aus der Grube herauszuklettern – aber wegen des rutschigen Schlamms an den Wänden schafft das Elefantenjunge es nicht. Im Nationalpark Khao Yai, der mehr als 170 Kilometer von der thailändischen Hauptstadt Bangkok entfernt liegt, leben ungefähr 300 Elefanten – und seit der Corona-Pandemie und dem Ausfall der vielen Touristen im Park, haben diese sich daran gewöhnt, auf Straßen und andere von Menschen genutzte Wege zu gehen, berichtet die New York Times. Eine gekürzte Version des Videos wurde von dem amerikanischen Nachrichtensender CBS News getweetet und wurde bisher mehr als 1,7 Million Mal aufgerufen.

Wie reanimiert man überhaupt einen Elefanten?

Das dramatische Video, das am Mittwoch im Park gefilmt wurde, zeigt, wie die Elefanten-Mutter hektisch die Straße abstreitet, neben der ihr Kalb verschwunden ist. Später muss sie betäubt werden, um sie während der Rettungsversuche für ihr Kalb zu beruhigen. Dann fällt sie selbst teilweise auch in die Grube – das Rettungsteam muss einen Kran holen, um auch sie zu retten. Aber der Stress der Rettungsaktion wird ihr zu viel. Nach der Rettung aus der Grube fällt sie selbst in Ohnmacht.

Wer sich jemals gefragt hat, wie man einen Elefanten reanimiert, wird hier fündig. Im Video sieht man, wie die Tierärztin sowie zwei Parkmitarbeiter auf die Elefantin steigen und ihr Bestes tun, ihren riesigen Oberkörper so kräftig wie möglich zu drücken. Ein Helfer springt sogar auf ihr auf und ab. Während der Reanimierung schafft es das Kalb endlich, ohne Unterstützung, aus der Grube zu klettern, es eilt zu seiner Mama.

Letztlich hat die Geschichte sogar ein Happy End: Nach der Reanimierung kann die Elefantenmama wieder stehen, beruhigt geht sie wieder auf dem Weg – und ihr Kalb steht ihr direkt zur Seite. Für alle ein Moment der Freude – die Tierärztin kann ihre Emotionen zum Erfolg der Rettungsaktion nicht zurückhalten und weint beim Anblick der Elefanten, als sie zurück in den Wald kehren. In den Kommentaren unter dem Video werden sie sowie die Parkwächter von Twitter-Nutzern für ihren Einsatz gelobt. Andere kritisieren, dass das Elefantenbaby wegen „schlecht ausgeführter“ Bauarbeiten im Park überhaupt in die Grube fallen konnte.