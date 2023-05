Video: Pferd steigt in Straßenbahn ein – Fahrgäste verdutzt

BVG-Kunden sind abgehärtet, doch ein Pferd trifft man auch in der Hauptstadt eher selten in der Tram. Ein Video zeigt nun einen kuriosen Vorfall in Stuttgart.

Eine Straßenbahn fährt in Stuttgart.

Eine Straßenbahn fährt in Stuttgart. Arnulf Hettrich/imago

Berliner Fahrgäste von Bus und Bahn sind so einiges gewohnt. Doch diese Szene hätte wohl auch den einen oder die andere BVG-Kundin aus dem Konzept gebracht: Ein Mann ist mitsamt Pferd am Sonntag in eine Stuttgarter Straßenbahn eingestiegen. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, hätte der Bahnfahrer das Tier mitnehmen dürfen.

Auf einem Video, das die Zeitung auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, ist zu sehen, wie ein Mann mit Cowboyhut an einer Haltestelle auf die wartende Tram zusteuert und anschließend gemeinsam mit dem Tier in die Bahn tritt. Fahrgäste reagieren verdutzt. Eine Frau sagt der Zeitung zufolge: „Ernsthaft?“

Pferd in der Tram? Stadtbahnfahrer obliegt Entscheidung

Mitgenommen wurde das Duo offenbar nicht. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie der Mann mit dem Pferd an derselben Haltestelle von dannen zieht. Eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen AG sagte gegenüber der Zeitung: „Wichtig ist, dass keine Fahrgäste eingeschränkt oder belästigt werden und auch kein Schaden entsteht – was in diesem konkreten Fall auch für das Pferd selber gilt.“

Am Ende läge die Entscheidung darüber, welche Tiere oder Gegenstände mitgenommen werden dürfen, jedoch immer bei der Stadtbahnfahrerin oder dem Stadtbahnfahrer.