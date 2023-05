Video: Tränengas gegen Klimaaktivisten in Paris eingesetzt

Etwa 100 Klimademonstranten haben am Freitagmorgen versucht, die Generalversammlung des Konzerns TotalEnergies in Paris zu verhindern. Die Polizei versuchte, sie mit Tränengas zu vertreiben, wie mehrere in den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigen.

„Wir wissen seit langem, dass Total die Klimaschäden seiner Aktivitäten seit den 1970er Jahren kennt“, erklärte eine Klimaaktivistin dem Sender BFMTV gegenüber. „Wir sind hier, um dagegen zu protestieren und um allen Ölkonzernen zu signalisieren, dass es absolut notwendig ist, diese Aktivitäten zu stoppen.“

„Es ist an der Zeit, Umweltverschmutzer wie TotalEnergies für die von ihnen verursachte Klimakrise bezahlen zu lassen“, hieß es in einem auf Twitter verbreiteten Protestaufruf der Klimaaktivisten.



Am vergangenen Dienstag war bereits die Generalversammlung von Shell in London stark von Umweltaktivisten gestört worden. Am 16. Mai wurde die Generalversammlung der BNP Paribas in Paris von der Gruppe Scientifiques en Rébellion ebenfalls unterbrochen.