Video: Domina verlangt von Steuerzahlern finanzierten BDSM-Dungeon 

Von Kopf bis Fuß in schwarzes Leder gekleidet und flankiert von zwei stillen Mitarbeiterinnen mit reflektierenden Kopfbedeckungen, wandte sich eine Domina aus Florida am Dienstagabend an die Fort Lauderdale City Commissioners und forderte den Bau eines BDSM-Verlieses in Broward County. „Guten Abend, Ratsmitglieder“, begann sie ihre Rede. „Sie dürfen mich Herrin nennen.“

Ursprünglich konzentrierte sich das Treffen auf die Genehmigung eines Eine-Million-Dollar-Vertrags zur Abfallentsorgung für die Stadt. Die Frau, die sich als „Miss Krave“ vorstellte, verlagerte die Diskussion auf die Notwendigkeit eines geheimen Kink-Veranstaltungsortes für „Doms und Subs“ in der Gegend. Krave erklärte sich neutral gegenüber der zu prüfenden Maßnahme, bemerkte jedoch: „Ich finde es interessant, dass Sie fast eine Million Dollar ausgeben, um Ihre Geheimnisse zu verstecken – wie das Kondom, dass Sie benutzt haben, um Ihre Ehepartner zu betrügen.“

Abschließend sagte sie den Beamten: „Ich freue mich darauf, jeden Einzelnen von Ihnen im neuen angesehenen Kerker zu verprügeln.“ „Okay, danke“, antwortete Bürgermeister Dean Trantalis. „Und schöne Feiertage.“

Wie sich später herausstellte, war der exzentrische Auftritt Teil eines Marketing-Gags für die Eröffnung eines neuen Fetisch-Nachtclubs in Miami.