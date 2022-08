Ein entlaufener Stier ist in Israel in das Verwaltungsgebäude einer großen Bank eingedrungen und dort durch die Flure gerannt. Bilder einer Überwachungskamera zeigten am Montag, wie das massige Tier auf dem glatten Boden schliddert und gegen eine Wand prallt. Eine Sprecherin der Bank Leumi teilte mit, der Stier sei schließlich gefangen und aus dem Gebäude in Lod bei Tel Aviv geführt worden. Es habe zum Glück aber weder größeren Sachschaden noch Verletzte gegeben.

ברגעים אלו בלוד: שור זועם נכנס למתחם הגדול של בנק לאומי, נוגח רכבים ומשתולל במסדרונות pic.twitter.com/RZpwI5quLb — מאיר ליוש Meir Layosh (@MeirLayosh) August 22, 2022

Die Nachrichtenseite „ynet“ berichtete, ein herbeigerufener Tierarzt habe außerhalb des Gebäudes einen Pfeil mit Beruhigungsmittel auf den Stier geschossen, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Der Besitzer habe das Tier dann wieder an sich genommen.

Die genauen Umstände, wie der Stier den Weg in die Bank fand und warum er seinem Besitzer davonlaufen konnte sind noch nicht bekannt.