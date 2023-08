Eine heftige Windböe hat am Montagnachmittag im Landkreis Rostock ein Windrad stark beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, wurden zunächst Teile eines Rotorblattes abgerissen. Durch eine Beschädigung an einem Flügel des Propellers entstand eine ständige Unwucht. Infolge dieser Unwucht wirkten bei starkem Wind höhere Kräfte auf die 65 Meter hohe Mastkonstruktion, als diese aushält. Der Betreiber des Windparks sei umgehend informiert worden.

Nach Angaben von Technikern hatte das Windrad bereits vor dem auffrischendem Wind am Montagvormittag Probleme mit der Fernsteuerung und hatte sich auch nicht mehr abschalten lassen.

Auf Youtube wurde ein Video des umgeknickten Windrads veröffentlicht. Im Hintergrund ist der stark wehende Wind zu hören.

Kaputtes Windrad: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Die Polizei sperrte vorsorglich die Landstraße 23 zwischen Jördenstorf und Gnoien. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. Die anderen Windräder in der näheren Umgebung wurden sicherheitshalber angehalten, um einen weiteren Unfall zu verhindern.

Auch am Dienstag soll es im Norden Deutschlands zu heftigem Wind kommen. In Berlin warnt der Deutsche Wetterdienst ebenso vor Sturmböen.