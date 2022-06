Auf die internationale Kunstmesse Tefaf im niederländischen Maastricht ist offenbar ein bewaffneter Raubüberfall verübt worden: Wie die niederländische Polizei mitteilte, drangen mehrere Bewaffnete am Dienstag in die Messehalle ein. In einem Video waren vier Männer zu sehen, die mit einem Hammer eine Vitrine einschlugen.

Laut Polizei wurden zwei Verdächtige festgenommen, zwei weitere befänden sich noch auf der Flucht. Für die Fahndung wurden mehrere Straßen in Maastricht und ein Autotunnel gesperrt.

BREAKING poging roof #TEFAF #Maastricht VIDEO Rovers proberen vitrines met daarin diamanten kapot te slaan. pic.twitter.com/3Fnqt6Nlds — Henrik-Willem H⭕️fs (@HWHofs) June 28, 2022

Polizei: Womöglich Diamanten erbeutet

Nach Berichten niederländischer Medien zerstörten die Räuber eine Vitrine, in der Objekte eines Londoner Juweliers ausgestellt waren. Nach Einschätzung der Polizei könnten die Männer möglicherweise Diamanten erbeutet haben.

In einem Video, das ein Augenzeuge später ins Internet stellte, war die spektakuläre Aktion der elegant gekleideten Männer mit Brillen und Schiebermützen zu sehen: Einer der Männer drischt mit einem Hammer auf die Vitrine ein. Die anderen scheinen einen Zeugen mit einer Waffe zu bedrohen, als er mit einer großen Blumenvase eingreifen will.

Die Tefaf in Maastricht gilt als wichtigste Messe für alte Kunst und auch als eine der exklusivsten Kunstmessen der Welt. Nach einer zweijährigen Corona-Pause findet sie in diesem Jahr erstmals wieder mit Publikum statt.