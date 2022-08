Die Bilder zeigen die unglaubliche Zerstörungskraft des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Ein am Montag in den sozialen Medien bekannt gewordenes Video mit Aufnahmen einer Drohne aus der ukrainischen Region Donezk zeigt die durch den Krieg verursachten Schäden in dem Dorf Berestowe. Die Siedlung liegt an der Hauptverbindungsstraße zwischen den beiden Städten Lyssytschansk und Bachmut.

Das Dorf scheint mittlerweile unter russischer Kontrolle zu stehen, ist aber wohl, wie die ganze Region, seit Wochen heftig umkämpft. Russische Einheiten hatten Lyssytschansk, die letzte Stadt im Oblast Luhansk, die noch unter ukrainischer Kontrolle stand, nach wochenlangen Kämpfen um die Zwillingsstadt Sewerodonezk Anfang Juli erobert. Auch die wichtigste Straße zwischen den Städten Lyssytschansk und Bachmut, die durch Berestowe verläuft, stand unter ständigem Beschuss.

All houses of Berestove village at Bakmut-Lysychansk road were completely destroyed by Russian artillery.



These were someone's homes, filled with children's laughter and growing flowers. Happy memories.



All houses of Berestove village at Bakmut-Lysychansk road were completely destroyed by Russian artillery.

These were someone's homes, filled with children's laughter and growing flowers. Happy memories.

Russians turned everything to ruins and ashes.#russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/1XJ375atjc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2022

Schwerer Artilleriebeschuss soll Häuserkampf vermeiden

Das Video offenbart nun, wie gewaltig die Zerstörungskraft des Artilleriebeschusses war. Auf dem rund einminütigen Video, das bei Twitter zu sehen ist, steht kein Haus in dem Ort noch. Vor dem Krieg hatte die Ortschaft laut ukrainischen Angaben 1278 Einwohner. Stattdessen ist nur noch eine Trümmerwüste, mit vor allem weißen Steinen in Quaderform zu sehen. Sie zeigen wo einst die Grundmauern der Häuser standen. Ein Vergleich mit Satellitenaufnahmen des Ortes bei Google Maps zeigt, wo die Häuser einst standen.

Militärexperten wie das Institute for the Study of War beschreiben die russische Taktik. So werden Ortschaften so lange mit Artillerie beschossen, bis ukrainische Truppen dort keine Zufluchtsmöglichkeiten mehr finden. Erst dann rücken russische Truppen vor und nehmen die völlig zerstörten Orte ein. So soll ein Häuserkampf vermieden werden, der für die russischen Truppen sehr verlustreich wäre.

Auf Twitter erregt das Video bei Ukrainern Wut. „Das waren Häuser von jemand, mit Kindergelächter und wachsenden Blumen gefüllt. Glückliche Erinnerungen“, schreibt Anton Geraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums. „Russland hat das alles in Ruinen und Asche verwandelt.“

Die russischen Truppen hatten nach ihrem Abzug aus dem Norden der Ukraine, eine Offensive im Donbass begonnen. Diese geht jedoch eher langsam voran. Russland zerstört daher systematisch die Orte, in die danach russische Truppen vorrücken. Auch in Videos aus Sewerodonezk, die nach der Eroberung durch die Russen auf russischen Kanälen verbreitet wurden, zeigte sich bereits die Zerstörung in den besetzten Gebieten.