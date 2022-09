Ein auslaufender Füllfederhalter hat König Charles III. bei seinem Besuch in Nordirland in Rage gebracht. Der Monarch wollte sich am Mittwoch in Hillsborough Castle in ein Gästebuch eintragen, als der königliche Stift zu schmieren begann. Charles reagierte frustriert, zumal er zuvor auch noch das falsche Datum in das Buch eingetragen hatte.

Als er den Füller seiner Frau Camilla reichte, verlor der frischgebackene Monarch die Beherrschung: „Gott, ich hasse das“, sagte er, während er sich Tinte von der Hand wischte. Königin Camilla erwiderte: „Oh schau, das läuft überall hin.“ Im Weggehen murmelte der neue Regent: „Ich kann dieses blöde Ding nicht ertragen (...) jedes verdammte Mal.“

Spott und Mitgefühl für den König

Zu allem Unglück machte zudem ein Video der Szene im Internet die Runde und sorgte für zahlreiche – teils schadenfrohe, zum Teil aber auch mitfühlende – Reaktionen. „Montag: König Charles schwört, das ‚inspirierende Beispiel‘ der Königin fortzusetzen“, spottete TV-Journalist Toby Earle bei Twitter. „Dienstag: Bekommt einen Ausraster wegen eines Stifts.“

Monday: King Charles vows to continue Queen’s ‘inspiring example’



Monday: King Charles vows to continue Queen's 'inspiring example'

Tuesday: throws a wobbly over a pen pic.twitter.com/wvIhhTK8Dl — Toby Earle 🇺🇦 (@TobyonTV) September 13, 2022

Andere Nutzer kritisierten die Welle an Spott, die seit einigen Tagen im Netz über Charles III. hereinbricht. „Wenn mir das kurz nach dem Tod meiner Mutter passiert wäre, hätte ich das verdammte Buch zerrissen und den Stift an die Wand geworfen“, kommentierte eine Userin. Der Thronerbe hatte bereits am Samstag mit einem Video für Aufregung gesorgt, auf dem der augenscheinlich harsche Umgangston des Königs mit seinen Angestellten festgehalten worden war.

Nach dem Tod seiner Mutter Königin Elizabeth II. ist Charles nun offiziell zum Herrscher über Großbritannien und das Commonwealth ausgerufen worden. Am Mittwoch soll eine Trauerprozession mit dem Sarg der verstorbenen Queen vom Buckingham-Palast zum britischen Parlament ziehen. Die Beerdigung der Königin ist für den nächsten Montag angesetzt.