Der Fall um „Sieg-Heil-Rufe“ bei einem Konzert der Schlagersängerin Melanie Müller bekommt eine neue Wende. In einem Video, das der Bild-Zeitung zugespielt wurde, soll die Sängerin zu sehen sein, wie sie unter Rufen des Publikums den rechten Arm immer wieder in die Höhe reißt. Zeigt sie hier den Hitlergruß?

Am Dienstag hatte Müller noch in einem Video auf Instagram angegeben, das Konzert in Sachsen wegen mehrerer rechtradikaler Parolen aus dem Publikum abgebrochen zu haben. Sie distanzierte sich.

Das Karriereende von Frau Melanie Müller im Video. Ekelhaft!



Hier zeigt Melanie Müller den #Hitlergruß! https://t.co/SK4OP9NDhC#Melaniemueller #RowdysEastside #NazisRaus pic.twitter.com/zT1c4mn25v — Christoph Reichwein (@ChrisReichFoto) September 28, 2022

Doch das neue Video vom Mittwoch zeigt die Sängerin nun offenbar in einer anderen Rolle. Müller soll das Konzert laut Bild-Zeitung vor mutmaßlichen Neonazis – den sogenannten „Rowdys Eastside“ – gespielt haben. Der neue Clip zeigt zudem, wie sie „Ost, Ost, Ostdeutschland“ – einen Schlachtruf der Fußballszene – skandiert. Dabei soll sie achtmal den rechten Arm nach oben gestreckt haben. Es sieht aus wie ein Hitlergruß.

Die Bild-Zeitung versuchte, die Schlagersängerin zu erreichen, diese reagierte bisher noch nicht auf die Vorwürfe.