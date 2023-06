Diese Szenen machen deutlich, unter welchen menschenunwürdigen Bedingungen Flüchtlinge immer wieder auf dem Mittelmeer ausgesetzt sind. Der griechische Fernsehsender Mega Channel zeigte ein, offenbar von Migranten aufgenommenes und in den sozialen Medien veröffentlichtes Video, das scheinbar die letzten Stunden an Bord eines Bootes zeigt, das letzten Mittwoch im Mittelmeer vor der griechischen Küste sank. Bei dem Unglück ertranken mehrere hundert Menschen.

Laut der Internationalen Organisation für Migration und dem UN-Flüchtlingshilfswerk befanden sich schätzungsweise 400 bis 750 Menschen an Bord des gesunkenen Fischkutters. Nur 104 Menschen konnten gerettet werden.

In dem Video sind die Migranten in dicker Kleidung zu sehen, da sich laut einigen Geretteten das Wetter während der Bootfahrt ständig änderte. Eine weitere Aufnahme zeigt einen Mann, der eine Flasche Wasser und ein paar Kekse in der Hand hält. Im Hintergrund sind ein paar Frauen und kleine Kinder zu sehen.

Mutmaßliche Schlepper in Pakistan festgenommen

Wenige Tage nach dem Flüchtlingsunglück vor der griechischen Küste mit möglicherweise hunderten Todesopfern haben die pakistanischen Behörden zehn mutmaßliche Schlepper festgenommen. Neun Verdächtige wurden im pakistanischen Teil Kaschmirs gefasst, aus dem ein Großteil der bei dem Unglück ertrunkenen Pakistaner stammte, wie die örtlichen Behörden am Sonntag mitteilten. Eine weitere Festnahme gab es in Gujrat. Regierungschef Shebaz Sharif kündigte ein hartes Vorgehen gegen Schlepper an. Diese sollten „hart bestraft“ werden.

Erster Auftritt nach OP: Papst gedenkt Opfern von Bootsunglück

Papst Franziskus hat seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Bauch-Operation den Opfern des schweren Bootsunglücks vor Griechenland gedacht. Mit „großer Trauer und viel Schmerz“ habe er von der Katastrophe erfahren, sagte Franziskus am Sonntag in Rom und ergänzte - offenbar abweichend vom Redemanuskript: „Es schien, dass das Meer ruhig war.“ Er bete für die Opfer und mahnte dazu, „alles Mögliche zu tun, damit solche Tragödien sich nicht wiederholen“, sagte der Argentinier.

Franziskus war am 7. Juni wegen eines drohenden Darmverschlusses unter Vollnarkose operiert worden. Nach neun Tagen wurde der Pontifex am vorigen Freitag aus dem Gemelli-Krankenhaus von Rom entlassen. Nach Angaben des Heiligen Stuhl könne der Papst die geplanten Privataudienzen in der neuen Woche abhalten; unter anderem wird Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Mittwoch erwartet. Die Generalaudienz am selben Tag ist dagegen abgesagt, damit Franziskus seinen operierten Bauch besser schonen könne.