Videos zeigen Brand an russischem Verteidigungsministerium – Moskau dementiert

Der russische Katastrophenschutz hat einen Bericht über einen Brand am Gebäude des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zum Donnerstag zurückgewiesen. Die Löschmannschaften hätten kein Feuer entdeckt, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Die Agentur hatte kurz davor unter Berufung auf einen Vertreter der Rettungsdienste von einem Feuer auf einem Balkon des Gebäudes berichtet. In mehreren im Internet veröffentlichten Videos war Rauch an dem Gebäude zu sehen. In Beiträgen auf Online-Plattformen war zudem von einem beißenden Geruch in der Umgebung die Rede.

The smoke appears to be coming out of the Russian Defence Ministry building in downtown Moscow. pic.twitter.com/DX4etcP84E — Igor Sushko (@igorsushko) May 24, 2023

Anfang des Monats waren russischen Angaben zufolge zwei Drohnen über dem Kreml –dem Amtssitz von Präsident Wladimir Putin – abgeschossen worden. Russische Behörden machten dafür die Ukraine verantwortlich. Drei Wochen später hat nun eine große US-amerikanische Zeitung Informationen erhalten, die diese Theorie stützen.

Wie die New York Times am Mittwoch berichtet, soll der Drohnenangriff auf den Kreml wahrscheinlich von einer der ukrainischen militärischen oder geheimdienstlichen Spezialeinheiten ausgeführt worden sein. Die Operation habe zu einer Reihe von verdeckten Aktionen gegen russische Ziele gehört. Die New York Times beruft sich auf Informationen von US-Geheimdiensten. Die amerikanischen Spionagebehörden wüssten allerdings nicht genau, welche ukrainische Einheit den Angriff ausgeführt habe. Unklar sei auch, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj oder seine Spitzenbeamten von der Operation wussten.