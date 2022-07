Viehdiebe haben im südostafrikanischen Madagaskar mindestens 32 Menschen getötet. Die Opfer seien von den Tätern in zwei Häuser getrieben worden, die daraufhin in Brand gesteckt wurden, teilte die Gendarmerie des Inselstaats am Samstag mit. Der Brandanschlag habe sich demnach am Freitag in der entlegenen Gemeinde Ambolotarakely ereignet, etwa hundert Kilometer nördlich der Hauptstadt Antananarivo.

Die Polizei fahndet nach den Tätern, hieß es. Es werde vermutet, dass es sich um einen Racheakt der Viehdiebe handelte. Im Norden Madagaskars kommt es häufig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Einwohnern und Kriminellen aufgrund von Viehdiebstählen.