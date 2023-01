Viel Schnee sorgt für Stromausfälle in Südbrandenburg Der Wintereinbruch im Süden Brandenburgs mit viel Schnee hat zu Stromausfällen geführt. In den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald Lausitz waren am spä... dpa

Cottbus -Der Wintereinbruch im Süden Brandenburgs mit viel Schnee hat zu Stromausfällen geführt. In den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald Lausitz waren am späten Mittwochabend und am Donnerstagvormittag insgesamt 6100 Menschen zeitweise ohne Strom, wie der Versorger, die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz Strom), mitteilte. Sie wurden durch ein Umschalten auf andere Leitungen wiederversorgt.