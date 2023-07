Viel Sonne in Berlin und Brandenburg

Am Freitag gibt es erneut viel Sonnenschein in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können sich zum Nachmittag Quellwolken ...

Die Sonne scheint am Himmel.

Die Sonne scheint am Himmel. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Potsdam -Am Freitag gibt es erneut viel Sonnenschein in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können sich zum Nachmittag Quellwolken bilden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad, in Berlin um 27 Grad. Es bleibt trocken.

In der Nacht zu Samstag wird es wolkig. Die Temperaturen fallen auf 18 bis 14 Grad. Der Samstag wird zunächst freundlich und schwül bei Höchstwerten von 33 bis 37 Grad. Im Verlauf des Tages können von Westen dichte Wolken aufziehen. Im Nordwesten Brandenburgs erwartet der DWD örtlich Regenschauer und Gewitter mit teils stürmischen Böen.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es regional regnerisch. Mitunter kann es noch Gewitter mit Starkregen geben. Die Temperaturen sinken auf 21 bis 18 Grad. Am Sonntag wird es wechselhaft und bewölkt. Der Regen zieht zum Mittag allmählich ab. Neben gelegentlichen Windböen werden Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad erwartet.