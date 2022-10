Viel Sonnenschein am Donnerstag Der Donnerstag wird in Berlin und Brandenburg sonnig und trocken. Im Süden Brandenburgs gibt es am Vormittag örtlich dichten Nebel, wie der Deutsche Wetterdi... dpa

Potsdam -Der Donnerstag wird in Berlin und Brandenburg sonnig und trocken. Im Süden Brandenburgs gibt es am Vormittag örtlich dichten Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad in der Uckermark, 14 Grad in Berlin und 16 Grad in der Niederlausitz. Zum Abend kommen von Westen dichtere Wolkenfelder.