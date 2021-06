Berlin - Die Polizei Berlin hat nach Meinung der Gewerkschaft einen schweren Stand. Nach Ansicht von GdP-Sprecher Benjamin Jendro gibt es in der Hauptstadt viele Menschen, „die der Polizei grundsätzlich feindlich gegenüberstehen“. Das seien „Leute, die kein Interesse an einem sachlichen Diskurs haben, sondern vor allem Ideologie-getrieben sind“, sagt Jendro in einem Interview mit den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Seine Kritik bezieht sich auch auf Berliner Politiker: „Das erleben wir bei einzelnen Debatten im Innenausschuss immer wieder aufs Neue.“

Zudem gibt es in Berlin laut Jendro „überdurchschnittlich viele Politiker, die noch immer den Geist von 68 atmen, beziehungsweise die Erfahrungen mit der Stasi gemacht haben und zwischen dem Staatssicherheitsdienst der DDR und der Berliner Polizei von heute nicht differenzieren können oder wollen. Ebenso wenig wie zwischen der Berliner Polizei im Jahr 2021 und der Gestapo“. Dabei habe sich „viel verändert“. Heutzutage sei die Behörde „eine vielfältige Bürgerpolizei, die selbst mit den späten 80ern nicht mehr zu vergleichen ist, weil man dazugelernt hat“.

Wäre die Rigaer 94 geräumt, wenn sie ein Nazi-Projekt wäre?

Dennoch gebe es Politiker, die „bestimmten Auswüchsen nicht ablehnend gegenüberstehen, ja, die sie vielleicht sogar begrüßen“. Als Beispiel nennt Jendro das Haus in der Rigaer Straße 94. Hier sei es mittlerweile so, dass eine einzelne Streifenwagen-Besatzung „niemals in das Haus hinein gehen würde, aus Eigenschutz vermutlich selbst nicht bei Gefahr im Verzug“.

Aus dem Umfeld der linksradikalen Hausbewohner kommt es laut Jendro immer wieder zu Aufrufen, „Polizisten zu töten oder zumindest schwer zu verletzen“. Hier vermutet der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei ein politisch motivierte Toleranz in Teilen der Politik. Jendro: „Können Sie sich vorstellen, dass so ein Haus noch nicht geräumt wäre, wenn es sich um ein Nazi-Projekt handeln würde?“

Schadensersatzklagen nach finalem Rettungsschuss?

Neben mehr Personal fordert der Gewerkschaftssprecher zudem eine Regelung in Hinblick auf den „finalen Rettungsschuss“. Als Beispiel führt Jendro eine Situation an, in der „jemand mit einen Sprengstoffgürtel um den Leib durch die dicht bevölkerte Innenstadt läuft und Allahu akbar ruft. Soll der Kollege jetzt schießen oder nicht?“

Für den eingesetzten Polizisten bedeutet das: „Wenn er die Frage mit ja beantwortet und sich hinterher herausstellt, dass es sich um eine Attrappe handelte und der vermeintliche Terrorist ein psychisch Kranker war, sieht der Kollege sich Konsequenzen gegenüber.“ Eine mögliche Folge sei, dass der Polizist „vielleicht noch Jahre später von den Hinterbliebenen des Toten auf Schadensersatz verklagt“ werde.