Viele Cottbuser spenden für Erdbebenopfer In der Stadt Cottbus ist die Spendenbereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien groß. Nach Angaben der Stadt treffen derzeit vermehrt Angebot... dpa

Cottbus -In der Stadt Cottbus ist die Spendenbereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien groß. Nach Angaben der Stadt treffen derzeit vermehrt Angebote ein, um Menschen in den betroffenen Gebieten zu unterstützen. Für Hilfsangebote sei jedoch kein eigenes Spendenkonto eingerichtet worden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag zugleich mit. Sie verwies auf die Angebote der großen und international tätigen Hilfsorganisationen. Diese gewährleisteten, dass Spenden bei den Betroffenen im Erdbebengebiet ankommen und Opfer zielgerichtet unterstützt werden.