Paaren im Glien - Die Brandenburger Imker wollen verstärkt Kinder und Jugendliche für ihre Arbeit begeistern. Zum Landesimkertag im Erlebnispark Paaren in Paaren im Glien (Landkreis Havelland) kamen nach Angaben von Imker Frank George am Sonntag viele junge Gäste. „Wir haben den Schwerpunkt auf Jugend gelegt und auf Vielfalt“, sagte der 1. Vorsitzende des Landesverbands Brandenburgischer Imker. Kinder hätten bei Aktionen mitmachen können. Dabei sei das Honigschleudern sehr beliebt gewesen, sagte George.

An 25 bis 30 Ständen konnten sich Interessierte im Erlebnispark Paaren über Bienen und Natur informieren. Imker zeigten ihre verschiedenen Honigarten. Wer wollte, konnte an Diskussionen teilnehmen und Vorträge hören. Auch Landwirte und Jäger präsentierten sich beim Landesimkertag. Der Landesverband Brandenburgischer Imker ist ein Dachverband von rund 100 Imkervereinen. Der Landesimkertag fand in dieser Form nach Angaben des Vereinsvorsitzenden zum ersten Mal statt.