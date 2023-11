Zahlreiche neue Baustellen in Berlin: Hier kommt es ab Montag zu Staus

Erneut wird auf den Straßen der Hauptstadt gebaut: Autofahrer in Berlin müssen sich am Montag auf einige Sperrungen im Stadtgebiet einstellen. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ist die Mittelstraße (Berlin-Mitte) zwischen Neustädtische Kirchstraße und Friedrichstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung dauert von Montag,6 Uhr, bis zum Samstagabend. Grund dafür ist der Abbau eines Turmdrehkrans.

Auf der Spandauer Straße in Mitte werden bis Mittwoch Bauarbeiten zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Rathausstraße durchgeführt. In Höhe Karl-Liebknecht-Straße stehen Richtung Grunerstraße nur ein Fahrstreifen und in der Gegenrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Ab 7 Uhr gibt es für Autofahrer im Prenzlauer Berg Einschränkungen an der Danziger Straße. Dort wird die Straße in Richtung Friedrichshain an der Kreuzung zur Greifswalder Straße bis Mitte Dezember wegen Gleisbauarbeiten gesperrt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auf der Kreuzung Greifswalder Straße/Danziger Straße in #PrenzlauerBerg beginnen am Morgen #Gleisbauarbeiten. Bis Mitte Dezember steht auf der Greifswalder Straße in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung und das Linksabbiegen ist nicht möglich. Auf der… — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 6, 2023

Diese weiteren Sperrungen gibt es in Berlin ab Montag: In Karlshorst wird wegen Arbeiten am Stromnetz ab 7 Uhr die Wandlitzstraße in Richtung Blockdammweg zwischen Treskowallee und Wildensteiner Straße gesperrt. Die Sperrung wird bis zum 8. Dezember bestehen.

wird wegen Arbeiten am Stromnetz ab 7 Uhr die Wandlitzstraße in Richtung Blockdammweg zwischen Treskowallee und Wildensteiner Straße gesperrt. Die Sperrung wird bis zum 8. Dezember bestehen. Auf der Ringstraße in Lichterfelde beginnen Bauarbeiten. Bis Ende November steht in beiden Richtungen zwischen Baseler Straße und Kadettenweg nur ein gemeinsamer Fahrstreifen zur Verfügung.

beginnen Bauarbeiten. Bis Ende November steht in beiden Richtungen zwischen Baseler Straße und Kadettenweg nur ein gemeinsamer Fahrstreifen zur Verfügung. In den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch wird der Tiergartentunnel (Tiergarten) beidseitig zwischen Reichpietschufer und Heidestraße jeweils von 21 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt.

(Tiergarten) beidseitig zwischen Reichpietschufer und Heidestraße jeweils von 21 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt. Auf der Märkischen Allee und der Straße Alt-Biesdorf beginnen am Montag Bauarbeiten. Für voraussichtlich eine Woche ist die Überfahrt von der Märkischen Allee auf die Alt-Biesdorf Straße stadtauswärts gesperrt. Zudem steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.