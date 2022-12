Verkaufsoffener Sonntag: Berliner in Shopping-Laune, Brandenburger sparsam Am zweiten Adventssonntag waren in Berlin viele Geschäfte voll. In Brandenburg sind die Menschen aufgrund der Krise vorsichtiger beim Geldausgeben. dpa

Viele Menschen nutzten den verkaufsoffenen Sonntag in Berlin (Archivfoto). Benjamin Pritzkuleit

Neuruppin/Berlin -Die Einzelhändler der Region blicken vorsichtig optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Am zweiten Adventssonntag waren in Berlin und Brandenburg viele Läden und Kaufhäuser gut besucht. Auch mit Blick auf die Umsätze sei die Bilanz unterm Strich zufriedenstellend, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Günter Pätz, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. In Berlin seien viele Händler mit dem verkaufsoffenen Sonntag sehr zufrieden, bei einigen seien die Erwartungen sogar übertroffen worden.