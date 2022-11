Viele witterungsbedingte Verkehrsunfälle in Brandenburg Auf den Straßen Brandenburgs ist es aufgrund von Glätte in der Nacht zum Montag zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Allein in der Region um Neuruppin (Lan... dpa

ARCHIV - Autos fahren über eine überfrorene Straße. ymbolbild Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/S

Cottbus -Auf den Straßen Brandenburgs ist es aufgrund von Glätte in der Nacht zum Montag zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Allein in der Region um Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) kam es bis zum frühen Montagmorgen zu 14 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Auch in der Gegend um Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) gab es bei Schneefall eine Häufung von Unfällen. Ein Sprecher der Polizei appellierte: „Fahren Sie bitte vorsichtig! Vor allem wenn Sie noch Sommerreifen drauf haben.“