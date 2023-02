Viele Wolken und Regen in Berlin und Brandenburg Viele Wolken und Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, beginnt der Tag mit leic... dpa

Berlin/Potsdam -Viele Wolken und Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, beginnt der Tag mit leichtem Frost und Nebel, vor allem im Norden Brandenburgs. Dabei verdichten sich die Wolken gegen Mittag zunächst in Brandenburg, gegen Nachmittag dann auch in Berlin. Am Abend regnet es dann gebietsweise - bei Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und regnerisch - Teifstwerte zwischen vier und sieben Grad.