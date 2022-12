Viele Wolken und Schauer an Heiligabend Graue statt weiße Weihnachten: Eine Wolkendecke hat sich über Deutschland gelegt - mancherorts ist mit Regen zu rechnen. Wie wird der Rest des Weihnachtswoch... dpa

Menschen gehen im Regen zwischen Ständen des Stuttgarter Weihnachtsmarkts. Marijan Murat/dpa

Offenbach -Zum Fest wird es regnerisch: An Heiligabend ziehen Wolken über Deutschland, es gibt nur kurze Auflockerungen. Gebietsweise könne es schwache Schauer geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zum Samstag mit. Zwischen Schleswig-Holstein und Brandenburg fällt demnach anfangs noch Regen, der zieht erst am Nachmittag ab. An den Alpen lässt der Dauerregen im Tagesverlauf dem Wetterdienst zufolge nach.