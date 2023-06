Vier Kinder aus Regenwald gerettet - Familie überwältigt

Villavicencio (dpa) -Überwältigt und voller Freude haben Angehörige auf die Rettung der vier Kinder reagiert, die 40 Tage nach ihrem Flugzeugabsturz im kolumbianischen Regenwald lebend gefunden wurden. Er fühle sich sehr glücklich und dankbar, sagte der Großvater der vier Geschwister, Narciso Mucutuy, mit bewegter Stimme einem Reporter des Senders Caracol am Freitag (Ortszeit).

Worte reichten nicht aus für den Dank gegenüber denen, die sie bei der Suche nach den Kindern unterstützt hatten, ergänzte er mit Verweis auf Einsatzkräfte des Staates und Helfer aus indigenen Gemeinden der Region. Die Großeltern hätten am frühen Abend von den Streitkräften die Information erhalten, dass die Enkel im Alter von 13, 9 und 4 Jahren sowie einem Jahr gefunden und „gesund und wohlbehalten“ seien, sagte Mucutuy. „Ich möchte sie jetzt einfach sehen.“

Dem Sender zufolge befanden sich die Großeltern und ein Onkel der Kinder in einem Hotel in Villavicencio im Süden des Landes außerhalb des Dschungelgebiets von Guaviare, in dem die Kinder am Freitagnachmittag lebend gefunden worden waren. Nach Angaben der Luftfahrtbehörde wurden die Kinder bereits ins Militärkrankenhaus in die Hauptstadt Bogotá gebracht, um ärztlich untersucht zu werden.