Vier Schwerverletzte bei Klinikbrand in Berlin Eine Frau, die in einem Aufzug festsaß, schwebt in Lebensgefahr. Die Feuerwehr schließt vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. dpa

Feuerwehrleute sind am Klinikum am Urban im Einsatz. Dominik Totaro/dpa

Berlin -Bei dem Brand in einer Berliner Klinik sind drei Patienten und eine Krankenpflegerin schwer verletzt worden. Unter den Patienten ist eine Frau, die zum Zeitpunkt des Feuers in einem Aufzug festsaß und lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Demnach wurden insgesamt rund 40 Menschen versorgt, einige seien als leicht verletzt eingestuft worden, in mehreren Fällen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen. Außerdem seien zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden.