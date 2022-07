Kurz nach einem Schusswaffenangriff in einer Bar in Soweto mit 14 Toten hat Südafrikas Polizei einen weiteren Angriff auf eine Bar im Osten des Landes mit vier Todesopfern gemeldet. Die Tat in Pietermaritzburg habe sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ereignet, sagte der Sprecher der örtlichen Polizei, Nqobile Gwala, am Sonntag. Acht weitere Menschen seien verletzt worden.

Der Polizeisprecher sagte, als eine Gruppe von Menschen in einem Lokal gemeinsam etwas getrunken habe, habe ein Auto davor geparkt. „Zwei Männer sind aus dem Auto gesprungen, in die Bar gegangen und haben willkürlich das Feuer auf die Gäste eröffnet.“ Bei den Todesopfern handelte es sich den Angaben zufolge um Menschen im Alter zwischen 30 und 34 Jahren.

Zuvor hatte die Polizei in Soweto über einen Schusswaffenangriff auf eine Bar mit 14 Toten informiert. Die Beamten seien in der Nacht zum Sonntag gegen 00.30 Uhr zum Tatort in dem Vorort von Johannesburg gerufen worden und hätten dort zwölf Leichen mit Schusswunden gefunden, sagte die Polizeibeamtin Nonhlanhla Kubheka der Nachrichtenagentur AFP.

Von den elf Menschen, die ins Krankenhaus gebracht wurden, erlagen demnach zwei später ihren Verletzungen. Wer den Angriff verübte, war zunächst unklar. „Sie sind angekommen und haben auf Menschen geschossen, die sich amüsiert haben“, sagte Kubheka. Festgenommen wurde bislang niemand.

Soweto ist die größte Township von Johannesburg. Die angegriffene Bar befindet sich sich in Sowetos Stadtbezirk Orlando.

In Südafrika haben Morde und andere Gewaltverbrechen in diesem Jahr stark zugenommen, wie Südafrikas Polizeiminister Bheki Cele Anfang Juni mitteilte. Von Januar bis März wurden der Polizeistatistik zufolge 6083 Menschen getötet - gut 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.