Vier Tote: E-Bikes lösen in New York immer öfter Brände aus

In der Nacht zu Dienstag starben in New York vier Menschen, als ein Feuer in einem E-Bike-Shop ausbrach. Auslöser waren offenbar Lithium-Ionen-Batterien.

In New York sind vier Menschen in einem durch Lithium-Batterien für Elektrofahrräder ausgelösten Feuer gestorben. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, als das Feuer in der Nacht zum Dienstag in einem Geschäft zur Wartung von E-Bikes und Scootern ausgebrochen sei, teilte die Leiterin der New Yorker Brandschutzbehörde, Laura Kavanagh, vor Journalisten mit. Die Zahl derartiger Brände ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt.

Der Brand brach im Erdgeschoss eines Gebäudes in Chinatown aus. Vor dem ausgebrannten Geschäft lagen am Dienstag zahlreiche verkohlte Zweiräder, wie ein von der New Yorker Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichtes Foto zeigt.

This morning, a 3-alarm fire claimed the lives of four New Yorkers at 80 Madison Street in Manhattan. #FDNY Fire Marshals determined the fire to be accidental, caused by a lithium-ion battery in a first-floor e-bike shop. pic.twitter.com/MVrpSEmeU0 — FDNY (@FDNY) June 20, 2023

Es sei „ziemlich klar“, dass das Feuer durch Lithium-Ionen-Batterien und E-Bikes ausgelöst worden sei, sagte Kavanagh. Der Betreiber des Geschäfts sei in der Vergangenheit bereits wegen Missachtung von Sicherheitsvorschriften vorgeladen worden.

Lithium-Ionen-Batterien geraten leicht in Brand

Es handelt sich um den 108. Brand in diesem Jahr in New York, der durch Akkus für E-Bikes ausgelöst wurde. Mit dem jüngsten Feuer stieg die Zahl der Todesopfer auf 13, die der Verletzten auf 66, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Jahr 2020 hatte es 44 derartige Brände gegeben, im vergangenen Jahr waren es 220. Immer mehr Bewohner der Stadt kaufen Elektroräder, vor allem für die in der Stadt beliebten Lieferdienste.

Lithium-Ionen-Batterien können leicht in Brand geraten, wenn sie älter oder von schlechter Qualität sind oder beim Aufladen die Vorschriften nicht eingehalten werden. Wenn sie sich entzünden, „entsteht so viel Feuer, dass es oft schon zu spät ist, wenn der Brand ausbricht“, sagte die Feuerwehr-Chefin.

Auch beim Brand in Neukölln könnte Lithium Schuld sein

In Berlin kam es Anfang Juni zu einem Großbrand bei einer Papier-Entsorgungsfirma in Neukölln. Eine Rauchwolke war kilometerweit am Himmel zu beobachten. Eine Ursache halten offenbar viele Entsorgungsexperten für möglich: Eine achtlos entsorgte Lithium-Ionen-Batterie könnte in Flammen aufgegangen sein. Wird so eine Batterie oder Akku bei der Entsorgung – etwa durch einen Greifer – beschädigt, kann darin ein Kurzschluss entstehen.